Chelsea dévoile son nouveau maillot 2025-26 !

Nike et Le Chelsea FC ont dévoilé le nouveau maillot domicile pour la saison 2025/26. Inspiré par les monuments emblématiques et la richesse culturelle de Londres, le kit rend hommage à l’énergie créative de la capitale britannique. L’architecture comme l’hôtel de ville de Chelsea se reflète dans le tissu bleu classique, agrémenté d’un imprimé texturé et de touches plus vives, tandis qu’une version revisitée du tube Our House du groupe Madness accompagne la sortie du maillot dans une vidéo promotionnelle. L’ensemble vise à incarner l’esprit jeune et dynamique de l’Ouest londonien, cœur historique du club.

La suite après cette publicité

Ce maillot marque également les 120 ans du Chelsea FC, symbolisant l’union entre héritage et modernité. Des bordures rouges et blanches viennent compléter le design, accompagnées d’un écusson adapté à cette édition spéciale. Fabriqué avec la technologie Nike Dri-FIT ADV, il garantit confort et respirabilité grâce à un tissu innovant et des zones ventilées pensées pour la performance. Ce nouveau kit s’inscrit dans la volonté du club de célébrer son rôle central dans le paysage culturel et sportif londonien. Il est disponible dès aujourd’hui à la vente.