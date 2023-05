Trophées UNFP 2023 : la grande émotion de Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Présent lors de la cérémonie UNFP, Jean-Michel Aulas en a profité pour revenir sur ce weekend spécial marqué par la double confrontation contre le Stade de Reims pour les équipes masculine et féminine de l’Olympique Lyonnais. Le mythique président du club rhodanien s’est livré non sans émotion au micro de nos confrères de L’Equipe sur son départ et son ressenti après ce moment de communion au Groupama Stadium. «Beaucoup d’émotion. C’est vrai que j’avais pas l’habitude de venir à cette cérémonie de l’UNFP pour tout un tas de raisons parce que souvent ça arrive en fin de saison. Hier on a eu la chance d’avoir au même moment ce match féminin qui donne le titre de champion de France à l’OL et puis ce match de l’équipe masculine. On jouait les deux équipes contre Reims. Donc je pensais que c’était bien de venir dire un petit message à tout le monde ce soir et j’en suis très heureux mais c’est vrai que les émotions sont importantes pour quelqu’un qui arrête après 36 ans de bons et loyaux services», a tout d’abord confié le dirigeant français avant de poursuivre sur ce moment si spécial pour lui.

Jean-Michel Aulas a en effet vécu un hommage puissant lors de ces deux rencontres, comme il l’a raconté lors de cette cérémonie. «Ca a été nettement plus fort parce que se retrouver face à 60 000 supporters qui étaient tous dans la même optique. On sait bien que dans le foot ce qui fait la passion c’est d’avoir des idées différentes mais il y a eu un hommage unanime qui m’a vraiment touché au coeur. J’ai passé la première mi-temps dans un des kop les plus importants, ils étaient tous la hier. C’était un moment important. Partir dans ces conditions me donne un peu moins de peine en quittant le football professionnel. Je reste et je donnerai tout pour le foot féminin et pour cette équipe de France qui partira en Australie», a conclu l’ancien président de l’Olympique Lyonnais.

À lire

OL : Alexandre Lacazette est très ému pour Jean-Michel Aulas