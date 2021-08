Leeds : Marcelo Bielsa annonce sa prolongation

Présent en conférence de presse alors que la Premier League débutera ce week-end, Marcelo Bielsa (66 ans) a annoncé qu'il allait prolonger avec Leeds United. Sur le banc du club depuis 2018, l'histoire d'amour entre les Whites et le coach argentin va donc se poursuivre. Auteur d'une très belle saison lors de l'exercice précédent terminé à la 9ème place, le natif de Rosario a indiqué que sa situation était désormais «résolue».

Une prolongation qui devrait s'étendre, au minimum, jusqu'à la fin de la saison prochaine. Avant cela, Bielsa et les siens commenceront par un déplacement périlleux à Old Trafford, ce samedi, pour y affronter Manchester United en ouverture de la Premier League.

🎙️ "The heart of football is the genuine fans of #LUFC" Watch Marcelo's pre-Man United press conference