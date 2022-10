FC Barcelone : la presse juge sévèrement le nouvel échec des hommes de Xavi

Le FC Barcelone voulait retrouver le sourire ce dimanche. Son résultat nul (3-3) face à l'Inter Milan en Ligue des Champions mercredi l'a quasiment éliminé de la compétition, à moins d'un miracle. Alors, il espérait se relever de cette désillusion en s'imposant à Madrid et en prenant seul la tête de la Liga. Mais voilà, le club catalan est tombé sur un Real Madrid supérieur, et surtout diablement efficace offensivement (4 tirs cadrés, 3 buts).

« Un Madrid supérieur assomme un Barça terne », admet ainsi Mundo Deportivo, pendant que Sport se montre plus sévère : « un Barça de porcelaine et sans âme, incapable au Bernabeu ». Des titres acerbes et des commentaires qui n'épargnent que quelques joueurs. Koundé en défense, De Jong au milieu et Raphinha en attaque sont jugés comme les moins mauvais du jour.

Xavi sans solution

Par contre, Eric Garcia, Sergi Roberto, Sergio Busquets ou encore Ousmane Dembélé récoltent des piques. « Inexistant », juge MD au sujet de Busquets, fautif sur la percée de Kroos sur le premier but merengue, « confus » est accolé au nom de Dembélé, volontaire mais brouillon. Xavi, lui, a dit son désarroi.

« Nous repartons les mains vides. Nous n'avons pas profité de nos moments et Madrid l'a fait. Nous sommes dans une dynamique qui ne nous convient pas et nous devons la changer dès jeudi. Je ne peux pas me contenter de perdre 3-1. Ce qui est positif, c'est que ceux qui sont entrés en jeu l'ont fait avec enthousiasme et en essayant d'obtenir des choses positives », a-t-il noté avant de poursuivre : «je n'accuse pas les joueurs, mais je vais expliquer ce qui s'est passé. Je suis le capitaine du navire et c'est aussi mon erreur. Mais nous devons minimiser les erreurs et nous ne l'avons pas fait. Madrid l'a fait. » Pas sûr que cela suffise à calmer la colère des supporters catalans, qui réserveront un accueil corsé jeudi prochain à leurs joueurs pour la réception de Villarreal.