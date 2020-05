MU : le jeune français Hannibal Mejbri en équipe première ?

Recruté par Manchester United à l'AS Monaco en août dernier en échange de 10 millions d'euros alors qu'il n'avait que 16 ans, le jeune Hannibal Mejbri (17 ans) a fait forte impression avec les U18 et les U23 (réserve) des Red Devils cette saison. Auteur de 1 but et surtout 6 passes décisives en 18 apparitions avec les jeunes du club mancunien, le natif d'Ivry-sur-Seine pourrait changer de monde lors de la saison suivante.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Manchester Evening News, Manchester United est convaincu du talent de son jeune Franco-Marocain et envisage de le faire accéder à l'équipe première entraînée par Ole Gunnar Solskjaer dès le début de l'exercice 2020-2021. Certains jeunes du groupe professionnel (James Garner, Ethan Laird) pourraient en effet être prêtés afin qu'ils engrangent de l'expérience. Ce qui ferait de la place pour l'international U17 tricolore (3 sélections, 2 buts) aux côtés de Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba (s'il reste) et consorts... De quoi envisager des débuts de rêves du côté d'Old Trafford.