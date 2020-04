Mercato : le PSG sort Paredes de sa manche pour récupérer Arthur

Cet été, le marché des transferts risque d'être très compliqué. Avec l'arrêt du championnat de France, avant que d'autres suivent peut-être, les formations sont mises à mal par la pandémie de coronavirus et voient leurs finances plonger dans le rouge. Par conséquent, il va falloir être très malin lors de la prochaine fenêtre estivale pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, qui pourrait débuter début septembre ou, au mieux, en août, mais à huis clos.

En ce moment, un joueur attire tous les regards. Il s'agit d'Arthur, le milieu de terrain brésilien du FC Barcelone. Le club catalan cherche, comme tous les autres, à remplir ses caisses cet été et envisage donc de céder des joueurs, voire de les échanger. C'est le cas d'Ousmane Dembélé, mais aussi de l'élément brésilien susmentionné. En plus de cela, les dirigeants catalans ne semblent plus vraiment convaincus par le joueur, très apprécié pourtant par les supporters du Barça, et dont la préparation semble incorrecte.

Paredes intéresse-t-il la Vieille Dame ?

De nombreux clubs seraient prêts à l'accueillir et notamment la Juventus Turin, toujours à l'affût des bons coups. En ce sens, un échange avec Miralem Pjanic a été discuté entre les deux écuries. Les négociations ont plutôt bien avancé si on en croit les informations de Tuttosport puisque les clubs discutent maintenant avec les joueurs. Du côté de l'ancien Lyonnais, on est ouvert à un déménagement au Camp Nou. Arthur, lui, réfléchit à la possibilité de découvrir le Piémont.

Si les négociations sont bien avancées et que l'optimisme règne, il convient de faire attention. Selon les informations du quotidien transalpin, le Paris Saint-Germain serait entré dans la course à la signature de Pjanic, ce qui ferait tomber à l'eau le transfert d'Arthur. Et pour s'attacher ses services, le club parisien serait disposé à envoyer Leandro Paredes, qui ne semble pas vraiment avoir les faveurs de son entraîneur, Thomas Tuchel. Par chance, il reste encore quelque temps pour avancer ses pions, le marché n'étant pas encore ouvert.