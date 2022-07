adidas présente un maillot extérieur 2022-2023 original pour le Real Madrid

Le maillot away du Real Madrid pour la saison 22-23

Le nouveau maillot extérieur que porteront les joueurs du Real Madrid en 2022-2023 vient d'être révélé par l'équipementier des Merengues, adidas. Le violet y est notamment mis à l'honneur.

Surprenant. Voilà comment certains supporters du Real Madrid vont peut-être qualifier le nouveau maillot extérieur des Merengues pour la saison 2022-2023, que vient de présenter ce vendredi adidas. Si le nouveau kit home des pensionnaires du Santiago-Bernabéu demeure relativement classique, cette nouvelle création de la marque à la virgule se veut assez originale.

Le violet de retour sur un maillot moderne

Déjà, son aspect visuel en surprendra sûrement plus d'un puisque ce maillot est dominé d'un violet relativement clair, voire pâle selon les goûts. Officiellement, la couleur utilisée par adidas se nomme "light purple". Ce choix n'est aucunement anodin puisqu'on retrouve en fait ce violet sur la tunique domicile de cette nouvelle saison.

L'originalité de ce nouveau design réside aussi dans les imprimés géométriques composant la partie avant de ce maillot. Il s'agit en fait de carreaux diagonaux, qui sont aussi présents au niveau des manches. Ces dernières sont d'ailleurs représentées en bleu très foncé, tout comme le col et les trois bandes d'adidas au niveau des épaules.

De légères touches de blanc clair, couleur principale du kit domicile 22-23, viennent s'intégrer assez bien à ce violet. Il faut d'ailleurs remonter à la saison 2016-2017 pour retrouver la trace de cette couleur pour un maillot extérieur de la formation ibérique.

Les 14 C1 du Real aussi mises en avant

Détail très important qui aura son importance pour les supporters du Real : le badge de la Ligue des champions, représentant la coupe aux grandes oreilles avec le numéro 14, est situé sur la manche droite. Championne d'Europe en titre, après sa victoire contre Liverpool au Stade de France, la Casa Blanca reste l'écurie la plus titrée dans l'histoire de la prestigieuse compétition.

Le logo de l'entreprise allemande, équipementier historique du club de la capitale espagnole (depuis 1998 et ce jusqu'en 2028), rapportant près de 120 M€ par an à la direction, est visible en noir au niveau des pectoraux. L'écusson des Madrilènes est quant à lui dénué de couleurs et se fond parfaitement dans la masse à l'opposé.

L'inscription "Emirates Fly Better", de la compagnie aérienne Fly Emirates, sponsor maillot principal du Real depuis 2012 et liée jusqu'en 2027 pour un peu plus de 50 M€ annuels, est également floqué en noir au centre de cette nouvelle tunique.

