BVB - PSG : Achraf Hakimi y croit encore

Le Paris Saint-Germain se déplaçait en Allemagne ce mardi soir pour y affronter le Borussia Dortmund, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, sur la pelouse du Signal Iduna Park. Malgré de grosses occasions, le PSG a chuté sur la plus petite des marges (1-0). Tout reste à faire au retour malgré cette défaite. Le latéral marocain, Achraf Hakimi, veut toujours croire en les chances des siens à rebondir pour se qualifier pour la grande finale de la compétition :

La suite après cette publicité

«Triste pour le résultat. On n’a pas marqué les occasions qu’on a trouvé. On savait que le BVB allait jouer des ballons en profondeur avec de longs ballons. Il fallait rester concentrer. Le coach l’a dit toute la semaine. On a dominé tout le match. On doit se reposer et penser au match retour. A la maison c’est différent avec nos supporters, dans notre stade l’ambiance sera différente, j’ai confiance en cette équipe. Les occasions qu’on a trouvées, on va les mettre au retour», a-t-il expliqué au micro de Canal+. Les Parisiens disposent de six jours pour se préparer avant d’accueillir le BVB au Parc des Princes.