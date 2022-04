OM : l'immense match d'Amine Harit

La suite après cette publicité

Amine Harit avait un peu disparu des radars. Mais depuis son retour aux affaires, il y a quelques matches, il fait partie des atouts numéro un de Jorge Sampaoli. Alors, ce dimanche, tandis qu'une semaine de match tous les trois jours s'annonce et surtout qu'Arkadiusz Milik est blessé et que Bamba Dieng et Cédric Bakambu revenaient de sélection, on l'attendait dans le onze.

Il l'a bien évidemment été et si Canal + ne voulait pas que ce match se joue ce dimanche à 15h et que certains des éléments auraient probablement préféré rester aux vestiaires avec le froid qui régnait dans le Forez, le Marocain, lui, a été l'un des seuls, si ce n'est le seul, qui avait sorti les habits de soirées et donc été le plus gros poison.

Guendouzi apprécie l'apport d'Harit

S'il n'est pas impliqué directement sur les deux penalties obtenus par l'OM ce dimanche après-midi, il est impliqué directement sur les deux autres réalisations. Sur le but contre son camp de Timothée Kolodziejczak, c'est lui qui donne le tournis à la défense côté gauche, avant que le ballon ne revienne sur Valentin Rongier. Enfin, sur le dernier, il est à la conclusion d'une superbe contre-attaque en plaçant son ballon au pied du poteau de Paul Bernardoni.

Une prestation, ou plutôt des prestations, saluées par Mattéo Guendouzi en zone mixte. « On aura besoin de tous les joueurs. Ceux qui ont moins joué comme ceux qui ont beaucoup joué. Amine est sur une bonne dynamique, il est important pour nous. Il a été décisif contre Brest et ce soir. S'il est comme ça jusqu'à la fin de saison, il va encore être décisif et il va beaucoup nous apporter », a expliqué le milieu de terrain. Une chose est sûre, vu le calendrier, l'OM aura besoin de tout le monde.