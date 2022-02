Naples - Inter Milan : les compositions officielles

Gros choc pour le titre ce samedi en Serie A. Leader du championnat avec un point d'avance sur Naples, l'Inter Milan se déplace chez son dauphin pour le compte de la 25e journée, à partir de 18h (à suivre en direct sur Foot Mercato). Un duel qui pourrait profiter à l'AC Milan, troisième du classement à égalité de points avec les Azzurri, avant sa rencontre de dimanche.

Pour cette affiche, Spaletti décide de conserver le même onze que celui aligné lors de la victoire à Venise (2-0), avec Osimhen en pointe du 4-2-3-1, à une exception près. De retour de la CAN, Koulibaly est titularisé dans l'axe de la défense à la place de Jesus. De son côté, Inzaghi est privé de Bastoni, suspendu et remplacé par Dimarco, et fait confiance aux dix autres joueurs titularisés dans la défaite du derby milanais (1-2). L'Inter se présentera ainsi en 3-5-2 avec un duo Dzeko-Martinez pour animer l'attaque.

Les compositions

Naples : Ospina - Di Lorenzo, Rrahamani, Koulibaly, Rui - Ruiz, Lobotka - Politano, Zielinski, Insigne - Osimhen

Inter Milan : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Dimarco - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Martinez