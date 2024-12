CdF : Angers et Guingamp filent en 16es, Sochaux sort Clermont

Cette fois, pas d’exploit, ou peu. Si Bourgoin-Jallieu, Saint-Brieuc ou encore le Puy-en-Velay ont prolongé le plaisir en remportant leur 32e de finale de Coupe de France hier, les petits poucets n’ont pas eu la même réussite ce dimanche. Les deux derniers pensionnaires de Régional 1, l’AS Mutzig et l’Union Saint-Jean, ont respectivement pris la porte contre Reims et Monaco en début d’après-midi, comme Marmande (R2), repêché après la disqualification de Vierzon (N3) pour une erreur administrative mais battu par Le Mans FC en début de soirée (0-6).

Les Sarthois, demi-finalistes en 1999, verront les 16es de finale, tout comme Angers, vainqueur du FC 93, mais dans la douleur (0-1). L’unique but angevin est à mettre au crédit d’Esteban Lepaul (66e). En parallèle, Guingamp s’est offert Caen grâce à Taylor Luvambo et Hugo Picard (2-1), tandis que QRM a fait respecter la hiérarchie face à Saint-Philbert (0-2). Sochaux, pensionnaire de National 1, a fait chuter Clermont aux tirs au but, tout comme Valenciennes, tombeur de Thionville, mais non sans trembler (2-2, 4-5 t.a.b)

Les résultats de 17h30 :

FC 93 (N2) - Angers (L1) : 0-1

Guingamp (L2) - Caen (L2) : 2-1

Marmande (R2) - Le Mans (N1) : 0-7

Saint-Philbert (N3) - QRM (L2) : 0-2

Sochaux (N1) - Clermont (L2) : 0-0, 5-3 t.a.b

Thionville (N2) - Valenciennes (N1) : 2-2, 4-5 t.a.b