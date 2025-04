PSG : la réaction à chaud de Gonçalo Ramos

Auteur d’une très belle entrée, pleine de jus, Gonçalo Ramos a même été proche de marquer, trouvant la barre d’un pointu puissant. Il s’est présenté au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre.

« Le travail n’est pas fini, on a gagné un match, mais c’est sur 2 rencontres. On est venu jouer ici, on a regardé Arsenal dans les yeux et on a fait notre match. C’est important de savoir tout faire dans un match, de bien défendre, c’est le football de haut niveau », a-t-il réagi, en français.