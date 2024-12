Coupe Intercontinentale : le Real Madrid affrontera Pachuca tombeur d’Al-Ahly

Ce samedi après-midi, il y avait la seule demi-finale de la Coupe Intercontinentale. Tombeur de Botafogo en quart de finale, le club mexicain de Pachuca devait se défaire du club égyptien d’Al-Ahly. À la clé ? Une finale face au Real Madrid au Qatar le 18 décembre prochain.

Dans un match fermé, les deux équipes ont été incapables de trouver la faille. Après un 0-0 dans le temps réglementaire et en prolongations, le résultat s’est joué lors d’une séance de tirs au but. Et à ce petit jeu là, c’est Pachuca qui s’est imposé (6-5 après t.a.b). Pachuca affrontera le Real en finale.