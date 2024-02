Nicolas Pépé a plombé les comptes d’Arsenal

Arrivé en grande pompe à Arsenal durant l’été 2019, Nicolas Pépé (28 ans) n’a jamais réussi à s’imposer dans le nord de Londres. Le recordman du transfert le plus cher du club à ce moment-là (80 millions d’euros), qui sortait d’une excellente saison avec Lille, a déçu les Gunners saison après saison. L’international ivoirien, après une pige à Nice la saison dernière, a vu son contrat être résilié en septembre dernier, avant de rejoindre Trabzonspor. Arsenal n’a donc rien récupéré du joueur acheté au prix fort. Au total, selon The Telegraph, le joueur aurait coûté 100 millions de livres sterling (117 millions d’euros) au club londonien, entre son transfert et son salaire. Ce qui a plombé les comptes du club.

La saison dernière, les pertes du club s’élevaient à plus de 52 millions de livres sterling au total (60,8 millions d’euros). Sur ce montant, 18 millions de livres sterling (21 millions d’euros) seraient dus à la baisse de la valeur de Nicolas Pépé. Depuis, les finances d’Arsenal ont été considérablement renforcées grâce à la qualification pour la Ligue des Champions (la première depuis la saison 2016-2017).