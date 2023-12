Tottenham : Dominic Solanke a tapé dans l’œil des Spurs

Difficile de trouver plus en forme que Dominic Solanke en ce moment en Angleterre. L’attaquant de Bournemouth est en feu, avec 11 buts en 17 journées de Premier League dont une dernière sortie, face à Nottingham Forrest, couronnée d’un hat-trick (2-3). À 26 ans, l’ancien crack formé à Chelsea semble enfin exploiter l’étendue de son potentiel et c’est les Cherries qui en profitent (12es du classement). Mais forcément, avec ses performances récentes et son ascension au fil des années, le nom de Solanke résonne dans les travées de certains cadors anglais.

The Sun rapporte que Tottenham suit avec attention l’avant-centre de l’AFCB. Les Spurs, orphelins d’Harry Kane, parti au Bayern Munich, réalisent une belle campagne jusqu’à présent sous Postecoglou, le tout sans véritable buteur en pointe. Mais l’été prochain, les Londoniens espèrent se renforcer pour de bon en attaque, et le profil de Dominic Solanke remplirait pas mal de cases. Reste à savoir le prix de ce dernier, qui pourrait bien grimper en deuxième partie de saison s’il atteint la barre symbolique des 20 réalisations en Premier League.