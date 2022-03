Adana Demirspor : Mario Balotelli, la renaissance de l'enfant terrible

La suite après cette publicité

Un promu qui a de la gueule. Pensionnaire de Süper Lig pour la saison 2021/2022, l'Adana Demirspor a multiplié les coups lors du marché des transferts estival. Younès Belhanda, Benjamin Stambouli et Britt Assombalonga sont arrivés. Mais Murat Sancak, le riche président de l'écurie turque, voulait une pointure en attaque. Si Zlatan Ibrahimovic avait été approché, c'est un autre poulain de Mino Raiola qui a finalement adhéré à l'ambitieux projet du club fondé en 1940 : Mario Balotelli.

Super Mario revient au premier plan

Libre après une saison du côté de Monza (6 buts en 14 apparitions), le natif de Palerme, qui a avoué regretter son choix d'évoluer en Serie B, était déterminé à rebondir. Après l'Italie, l'Angleterre et la France, c'est donc en Turquie qu'il a signé dans le dixième club de sa carrière. Un club qui s'en sort plutôt bien pour le moment en élite puisqu'il est actuellement cinquième au classement (45 points) à quatre unités de la deuxième place. Et Super Mario n'y est pas étranger.

Muet lors des quatre premières journées, il a ensuite enchaîné 5 buts lors des six suivantes avant de connaître une petite période de creux. Mais il finissait malgré tout la première partie de saison avec 8 buts en 20 apparitions toutes compétitions confondues. L'année 2022 a plutôt bien débuté avec 3 buts, dont un doublé, en cinq rencontres. Ce qui porte son total à 11 réalisations en vingt-quatre parties (10 en championnat, 1 en Coupe de Turquie). Il faut aussi ajouter à son joli bilan 3 assists.

Retrouvailles avec l'Italie

Autre bonne nouvelle pour Super Mario, Roberto Mancini l'a appelé pour un stage avec l'Italie à la fin du mois de janvier. Un retour après une longue absence. «Cela faisait trois ans que je ne lui avais pas parlé. Je l'ai appelé parce qu'il est vieux, il a 31 ans. Peut-être que son esprit est meilleur maintenant. Quand Mario est arrivé à Manchester, il avait un talent incroyable. Il était jeune et avait de grandes qualités. Il s'est toujours bien entraîné. C'est aussi un bon gars», avait expliqué Mancini. Un entraîneur qui a connu la version bad boy et les frasques de Super Mario.

Mais à bientôt 32 ans (il les aura le 12 août), l'avant-centre, rejoint par Loïc Rémy cet hiver, semble passer un cap comme nous l'explique Yakup Çinar, journaliste pour le média turc Fanatik. «Balotelli montre qu'il est venu ici pour jouer au foot, ses prestations en Süper Lig sont bonnes. En dehors du terrain, on ne parle pas beaucoup de lui. Je peux dire qu'il est le plus discipliné et le plus dévoué des joueurs de l'équipe pour le moment. Malgré qu'il ait eu 39 de fièvre face à Göztepe, il a marqué. Il a une bonne communication avec le président. Le fait que le coach Montella soit Italien est un grand avantage pour lui».

Un mercato agité ?

Il poursuit :« nous nous attendions à ce que Balotelli fasse davantage parler de lui en dehors du terrain. Cependant, il s'est très bien adapté à la Turquie et à Adana. Ses grandes performances lui ont permis de retrouver l'équipe nationale d'Italie. Il a prouvé une fois de plus qu'il est une star mondiale et il est traité ainsi. Il reçoit des offres publicitaires». Mais pas uniquement.

«Actuellement, les supporters de Galatasaray et de Fenerbahçe veulent le voir dans leurs équipes. De nombreuses équipes turques et européennes sont intéressées par lui. Il gagne 3 millions d'euros par an. Il a encore deux années de contrat et il est heureux à l'Adana Demirspor. Mais si une offre de 10 millions arrive sur la table, je pense que son club la considérera. Mais si c'est moins, ils ne le vendront pas». Mino Raiola devrait donc encore avoir du pain sur la planche cet été avec un Mario Balotelli qui pourrait jouer les prolongations en Turquie ou découvrir un onzième club.