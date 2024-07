Patrick Vieira quitte Strasbourg !

Une nouvelle particulièrement inattendue. Alors que Patrick Vieira et Strasbourg semblaient repartis pour une saison de plus ensemble, l’entraîneur et le club ont décidé de se séparer. L’annonce vient de tomber alors que la pré-saison a déjà débuté depuis quelques jours. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Patrick Vieira mettent fin à leur collaboration d’un commun accord», informe le communiqué des Alsaciens, qui poursuit en justifiant sa décision et en remerciant son désormais ex-entraîneur.

«Dans une saison de transition, Patrick a su faire progresser les jeunes talents et a toujours affiché un comportement exemplaire sur et en dehors du terrain. Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu’il a accompli durant cette première phase du projet et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le futur. Il sera toujours le bienvenu au club», conclut le message, citant Marc Keller, le président du Racing, et l’ensemble du Conseil d’administration.

La préparation a mal démarré

Le timing a de quoi surprendre, d’autant qu’aucune information en amont n’avait filtré dans la presse. Les joueurs ont repris l’entraînement il y a déjà un petit moment. Des premiers matchs amicaux ont même déjà été joués, notamment une lourde défaite (4-0) face au Fenerbahçe de José Mourinho le 13 juillet dernier (plus un nul 0-0 contre Wolfsberger, et une défaite 2-1 face à Munich 1860). Ces matchs ont-ils été un élément déclencheur pour la direction strasbourgeoise, encouragée par son propriétaire Blue-Co ?

C’est une possibilité à laquelle devra répondre le club dans les prochains jours. La première saison du champion du monde 1998 sur le banc n’avait pas été de tout repos. Strasbourg s’en était finalement sorti avec une 13e place, mais seulement 9 petites victoires. La direction voulait sans doute s’éviter un nouvel exercice périlleux. Il faudra donc trouver un successeur et rapidement puisque le championnat reprend le 18 août avec un déplacement à Montpellier.