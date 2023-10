Ligue 1 : c’est la crise à Strasbourg !

Strasbourg pensait sans doute profiter de cette trêve internationale pour se réfugier dans le travail. Les derniers résultats et les prestations qui vont avec n’ont pas été bons avec ces deux défaites à domicile contre Lens (0-1) et Nantes (1-2). Celle face aux Canaris a sans doute éveillé quelques consciences par rapport à la situation du moment. Menés rapidement d’un break après la pause, les Alsaciens n’ont pas réussi à trouver la clé pour revenir au score, en dépit de la belle réduction de l’écart signée Sahi dans le temps additionnel. Ils ont complètement subi le jeu et pouvaient même remercier Matz Sels d’avoir empêché un vrai naufrage.

Patrick Vieira en avait profité pour tirer la sonnette d’alarme, énumérant les nombreux défauts de son équipe. «Nantes a été supérieur dans tous les domaines. Ç'a été une faillite collective, constatait-il. On n’a pas su lire l’adaptation à faire sur le terrain et je trouve qu’on a perdu un peu le contrôle. On a manqué de trop d’éléments de base pour pouvoir rivaliser. On a manqué de personnalité dans la prise de décision pour sortir le ballon de derrière. On n’a pas pris assez de risques, comme si on était en manque de confiance. On a manqué de rythme, de courage.» Et puis de conclure sur un constat assez cinglant après 8 journées de championnat.

Nouvelle gifle en amical

«Globalement, je ne remets pas en question tout ce qu’on a fait depuis le début de saison mais c’est vrai qu’aujourd’hui (vendredi 6 octobre, ndlr) il y a eu des manquements énormes. Il faudra les gommer. Du début jusqu’à la fin, on n’a pas montré grand-chose. C’est le plus mauvais match depuis que je suis là.» D’un point de vu comptable, il n’y a pas de quoi s’alarmer non plus. Le Racing est 11e de L1, avec trois points d’avance sur le barragiste, Lorient, et surtout sept sur l’OL, premier relégable. Sauf que la greffe ne semble pas prendre avec cette nouvelle organisation à sa tête. L’équipe n’est pas en progression, elle est en régression depuis plusieurs matchs, et la lourde défaite en amical hier en amical ne rassure pas. Au contraire même.

Le club a été giflé 3-0 par Karlsruhe, 14e de 2e division allemande. A l’image d’un Kevin Gameiro qui a couru dans le vide pendant 90 minutes sans jamais être servi dans de bonnes conditions, l’investissement collectif n’y était pas du tout selon Vieira. «Ce match renforce encore les manques que nous avons. (…) Il y a une réflexion à avoir sur les choix que je peux faire. Je veux et je demande beaucoup plus sur l’état d’esprit.» Cette nouvelle déconvenue signe aussi la fin de l’état de grâce du champion du monde 1998. Le hashtag #VieiraOut a commencé à pointer le bout de son nez sur les réseaux sociaux et l’un des groupes de supporters, les Ultra Boys 90, a même publié un communiqué pour dénoncer ce qu’est en train de devenir le Racing, un satellite de Chelsea.

Le nouveau chapitre comme club satellite de Chelsea commence mal

«L’argent sans les compétences ne mène à rien de bon et l’exemple Chelsea, ce soi-disant "grand frère" qui dépense beaucoup d’argent pour une chute vertigineuse dans la hiérarchie anglaise est un point de repère inquiétant. L’incompétence qui règne à Chelsea, nous n’en voulons pas à Strasbourg. (…) Après le dépôt de bilan de 2011, les supporters avaient adhéré à un objectif (retrouver l’élite et s’y maintenir) et à un projet (la reconstruction du Racing en tant que club différent. (…) Mais quel est le projet ? Qui le dirige ? (…) Nous souhaitons aussi rappeler que, pour nous, la multipropriété est un danger pour le football», assure l’association de supporters dans ce courrier adressé directement à la direction de Marc Keller.

Et pour ne rien arranger à cette situation déjà complexe, Strasbourg se rend au Parc des Princes samedi prochain. La jeunesse de l’effectif alsacien (le 3e du championnat) saute aux yeux. Les expérimentés Habib Diallo, Alexander Djiku, Dimitri Liénard, Jean-Ricner Bellegarde ou encore Maxime Le Marchand ont été remplacés par Abakar Sylla (20 ans), Junior Mwanga (20 ans), Saïdou Sow (21 ans), Marvin Senaya (22 ans), Dilane Bakwa (21 ans), Emanuel Emegha (20 ans) et le Brésilien prêté par Chelsea, Angelo Gabriel (18 ans). Le démarrage de ce cycle, avec le nouvel actionnariat BlueCo à sa tête, démarre bien mal à Strasbourg. Et il y a de quoi être inquiet.