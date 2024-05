Ligue 1 : tombeur de Strasbourg, Le Havre fait un grand pas vers le maintien !

Le Havre a, peut-être, fait un très grand pas vers le maintien. En grand danger ces dernières semaines, les hommes de Luka Elsner ont pris le meilleur de Strasbourg lors de la 32e journée de Ligue 1. Avec cette victoire (2-0), les Ciel et Marine remontent provisoirement à la 14e place en attendant les rencontres de Clermont, opposé à Monaco, Metz, qui défie Rennes, et Nantes, en déplacement à Brest. Au Stade Océane, le club doyen, organisé en 4-2-3-1, a parfaitement géré la réception de la formation alsacienne. Portés par André Ayew, Yassine Kechta ou encore Oussama Targhalline, les Havrais ont rapidement montré leurs intentions sous les yeux de leur public. Sur un corner tiré par Opéri, Lloris s’élevait plus haut que tout le monde mais voyait malheureusement sa tête fracasser la barre transversale du RCSA (12e).

Dans la foulée, le HAC, maître de la possession, prenait l’avantage au terme d’une magnifique action collective. Après une remise de Sabbi, Casimir débordait et centrait en direction de Kechta… Seul dans la surface strasbourgeoise, ce dernier reprenait d’une magnifique tête plongeante pour ouvrir le score (1-0, 23e). Parfaitement lancés, les Normands se faisaient pourtant une grosse frayeur quelques secondes plus tard… Trouvé en retrait, Desmas manquait totalement son dégagement et Emegha était tout proche d’en profiter (26e). Sur l’action suivante, le numéro 10 alsacien se signalait encore mais sa frappe manquait de précision. Coupable d’un déchet technique trop important, le HAC profitait du manque de réalisme offensif du Racing pour virer en tête à la pause.

Casimir-Kechta, le duo gagnant !

Au retour des vestiaires, les Ciel et Marine repartaient à l’attaque et Touré testait Bellaarouch (55e). Malgré cette opportunité, les locaux reculaient et subissaient de plus en plus la pression strasbourgeoise. Sur un centre parfait de Delaine, Bakwa, surpris par le rebond, loupait alors une belle occasion d’égaliser (56e) avant que Desmas ne sorte le grand jeu sur une tête puissante d’Emegha (58e). Sur un fil, les Havrais faisaient finalement le break grâce aux deux héros de cette après-midi. Une nouvelle fois décalé sur le côté droit, Casimir accélérait et centrait en direction de… Kechta qui s’offrait un doublé de la tête (2-0, 65e). Libéré par le second but du pur produit de la Cavée, le HAC se projetait encore et ratait, de peu, le 3-0. Après un centre en retrait de Sabbi, Opéri voyait sa frappe repoussée sur la ligne avant qu’Ayew ne voit sa reprise détournée par Bellaarouch (71e).

En fin de match, Guilbert redonnait espoir aux siens en coupant le corner de Bakwa au premier poteau (2-1, 86e) mais André Ayew s’offrait son premier but à domicile dans le temps additionnel (3-1, 90+6e) et parachevait le succès des Hacmens. Grâce à cette victoire (3-1), Le Havre remonte au 14e rang et compte désormais trois longueurs d’avance sur le FC Metz, occupant actuellement la place de barragiste avant d’affronter Rennes à 19h. À deux journées de la fin, les Normands, qui défieront Nice et l’OM pour terminer cet exercice 2023-2024, réalisent ainsi une très belle opération dans leur opération survie. Avec 6 points d’avance sur Lorient et 7 sur Clermont, qui se déplace à Monaco (17h), une descente directe s’éloigne plus que jamais. Reste désormais à éviter la place de barragiste pour poursuivre l’aventure dans l’élite du football français…