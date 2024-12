PSG : Nasser Al-Khelaifi défend la Coupe du Monde des Clubs

Ces derniers mois, de nombreux joueurs ont critiqué le calendrier trop chargé des compétitions européennes, à tel point que le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, avait même évoqué une éventuelle grève. Dans ce contexte, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est perçue par beaucoup de professionnels comme un tournoi inadapté. Interrogé sur le sujet par Sky Sports, Nasser Al-Khelaifi a répondu à l’Espagnol et aux interrogations. «Tout d’abord, je lui souhaite un prompt rétablissement. C’est un joueur incroyable» a commenté le président du PSG et de l’Association européenne des clubs (ECA).

Avant d’ajouter : « Cet événement ne détruira pas les joueurs ni les clubs. C’est un événement important et beaucoup de clubs voulaient y participer. Il y a beaucoup de défis, bien sûr. Nous devons absolument faire des compromis et le calendrier est un problème, c’est sûr. Mais en tant que club, nous dépensons beaucoup d’argent pour les joueurs et nous devons trouver des sources pour couvrir leurs salaires, d’autant plus que les joueurs réclament des salaires plus élevés, ce qui est fou. Néanmoins, nous devons protéger les joueurs du mieux que nous pouvons. Ils sont nos acteurs ».