Ballon d’Or 2024 : le classement de la 7e à la 5e place

Le classement du Ballon d’Or 2024 continue d’être dévoilé, et nous nous rapprochons de plus en plus du podium. A la 7e place, le serial buteur de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. Une place devant, l’on retrouve le Francais Kylian Mbappé (6e). Une position décevante pour celui qui vise le trophée.

Enfin, Erling Haaland occupe quant à lui la 5e place, grâce à sa belle saison sous les couleurs de Manchester City. Plus que quelques places avant le vainqueur.