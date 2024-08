PSG : Luis Enrique évoque sa prolongation… et celle de Luis Campos

Luis Enrique entame sa deuxième saison avec le PSG et le voilà déjà à la fin de son contrat à la fin de cet exercice. Pour le moment, l’Espagnol donne largement satisfaction à son club, en plus d’être sur la même ligne que sa direction. Il n’est donc pas surprenant d’avoir appris récemment qu’une prolongation était envisagée par les deux parties. Les négociations n’ont pas encore débuté mais, présent en conférence de presse à la veille du déplacement important à Lille, le coach parisien semble conquis par l’idée.

«J’ai une bonne entente avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, aucun joueur n’a été signé que je ne voulais pas. J’espère qu’on va vivre beaucoup de choses ensemble, je suis dans un projet parfait, dans lequel je me suis bien adapté et le futur verra. Il y a plusieurs parties dans l’équation», assure-t-il, évoquant également l’avenir de Luis Campos. «Il est évident que j’aimerais continuer avec Luis Campos de nombreuses années, mais la priorité est le match de demain contre Lille.» Le message est passé.

