Les agents n’en peuvent plus de la mère de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

La famille Mbappé est une touche à tout. Après avoir créé sa société de production audiovisuelle à Los Angeles, le clan Mbappé va également être présent sur le marché des transferts. La mère de Kylian, Fayza Lamari a en effet lancé son cabinet de conseils. Sans surprise, elle gère désormais les carrières d’éléments de sa famille (Kylian et son frère Ethan) et de joueurs proches des Mbappé (Rayan Cherki). Une activité qui n’a pas manqué de faire réagir les spécialistes de la profession. Également très proche du numéro 7 du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a été sollicité pour rejoindre le cabinet de Fayza Lamari.

Une approche qui a eu le don d’énerver l’agent du Marocain. « Nous sommes surpris que le seul et unique fait d’être la mère d’un joueur important lui permette de s’immiscer dans le marché. Achraf fait partie de la famille Footfeel, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation amicale avec Kylian que nous respectons. Mais le fait que l’environnement de Mbappé, qui est assez dense, à cause de toutes les personnes qui l’entourent, laisse fuiter qu’Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d’expérience sur le marché », avait déclaré Alejandro Camaño. Et il n’est pas le seul agent mécontent.

À lire

PSG : nouveau rebondissement dans l’affaire Sergio Rico

Les agents pestent contre Fayza Lamari

Invité dans l’After de RMC, Yvan Le Mée (qui gère les intérêts de Ferland Mendy ou de Martin Terrier) s’est lui aussi emporté contre Fayza Lamari. « Ce n’est pas son métier, elle n’a pas la capacité d’agir. Je voulais monter un restaurant, mais je ne sais pas faire à manger, donc je ne l’ai pas fait. À un moment, il faut juste être dans la réalité et faire ce que tu sais faire. Après, il y a deux niveaux. Il a celui du 'je m’occupe de mon fils’ et il y a celui du 'je propose mes services à 20, 30, 100 joueurs’. Qu’elle s’occupe de son fils, elle le fait bien ou pas… La mère Rabiot l’a fait et il a fait sa carrière, mais Véronique s’occupe uniquement d’Adrien, elle n’est pas allée proposer ses services à d’autres joueurs. (…) Aujourd’hui, pour faire les discussions pour son fils et d’autres joueurs, elle devrait avoir une licence. »

La suite après cette publicité

Cette fameuse licence est d’ailleurs un sujet de discussion faisant débat au sein du syndicat des agents. En clair, les agents sont prodigieusement agacés de voir une personne vouloir exercer leur métier sans avoir le diplôme requis. « Oui, on en parle régulièrement évidemment parce que c’est trop facile de dire : 'dans le bureau, quelqu’un a la licence’. Non, celui qui a la licence négocie, fait les transferts et intervient sur le marché. Les autres sont des collaborateurs et font des tâches administratives et je ne pense pas qu’elle colle les timbres dans le bureau pour Kylian », conclut Le Mée. Le message est passé.