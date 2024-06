Suisse - Italie : les compositions officielles

C’est l’un des chocs des huitièmes de finale. À Berlin, l’Italie, deuxième du groupe B derrière l’Espagne, affronte la Suisse, deuxième du groupe A derrière l’Allemagne. La Squadra Azzurra a arraché sa seconde place dans le temps additionnel face à la Croatie (1-1) après avoir battu l’Albanie (2-1) et s’être inclinée contre l’Espagne (1-0). La Nati, elle, se présente aujourd’hui encore invaincue puisqu’elle a tranquillement battu la Hongrie (1-3) avant d’enregistrer deux matches nuls contre l’Écosse (1-1) et l’hôte de la compétition, l’Allemagne (1-1). Les Rouge et Blanc espèrent désormais jouer les trouble-fêtes face aux Italiens. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h.

Pour ce match, Murat Yakın est privé de Widmer, suspendu, et aligne un 3-4-3 avec Sommer dans les buts, Schar, Akanji et Rodriguez en défense, Rieder et Aebischer animeront les côtés tandis que Freuler et G.Xhaka évolueront dans le coeur du jeu, enfin, devant, Ndoye et Vargas tenteront d’alimenter Embolo, seul à la pointe de l’attaque. En face, Luciano Spalletti doit composer sans Dimarco, blessé au mollet, et Calafiori, suspendu. Le technicien italien aligne donc un 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages, une arrière-garde Di Lorenzo-Mancini-Bastoni-Darmian, un trio Barella-Fagioli-Cristante au milieu de terrain et une attaque avec Chiesa et El Shaarawy sur les ailes et Scamacca en pointe.

Les compositions officielles :

Suisse : Sommer - Schar, Akanji, R.Rodriguez - Aebischer, Freuler, G.Xhaka, Rieder - Ndoye, Embolo, Vargas

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian - Barella, Fagioli, Cristante - Chiesa, Scamacca, El Shaarawy