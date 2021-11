Coupe de France : Ajaccio éliminé d'entrée par Orléans

Première grosse surprise, ce vendredi soir, en Coupe de France ! Pour son entrée en lice dans la compétition, l'AC Ajaccio, pensionnaire de Ligue 2, a été éliminé dès le septième tour par une équipe de National, Orléans.

La suite après cette publicité

Les Corses n'ont jamais trouvé la faille dans cette rencontre et se sont finalement inclinés aux tirs au but (0-0, 4-3 aux t.a.b.). A noter que les équipes de Ligue 2, et donc du monde professionnel, feront leurs débuts tout au long du week-end dans cette Coupe de France réputée pour offrir des résultats inattendus. L'ACA ne dira pas le contraire...