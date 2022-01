Coupe d'Afrique des Nations 2021 : l'Algérie battue par la Côte d'Ivoire et éliminée, les Comores qualifiés après la victoire de la Guinée Equatoriale !

La suite après cette publicité

Le match de la dernière chance. Après son nul contre la Sierra Leone (0-0) et sa défaite surprise face à la Guinée Equatoriale (0-1), l'Algérie n'avait pas le droit à l'erreur ce jeudi dans son match de la 3e journée de la phase de poules contre la Côte d'Ivoire, au Japoma Stadium de Douala. La mission était en effet simple pour les Fennecs : s'imposer pour finir dans les trois premiers du groupe E et donc espérer terminer au moins dans les meilleurs troisièmes de la compétition. Tout autre résultat qu'une victoire pouvait donc être fatal... Du coup, Djamel Belmadi sortait l'artillerie lourde pour son 4-2-3-1 avec un trio Mahrez-Belaïli-Benrahma derrière Bounedjah. En face, Patrice Beaumelle optait pour un 4-3-3 avec Pépé, Haller et Gradel aux avant-postes.

Pépé dans un grand jour

Dans une rencontre où ils n'avaient pas besoin de faire le jeu, les Éléphants faisaient tourner tranquillement le ballon en début de partie pour ensuite se procurer la première opportunité du match avec cette reprise non cadrée de Pépé (8e). La suite de la rencontre était marquée par de nombreuses fautes mais les Fennecs arrivaient à répondre avec ce poteau trouvé par Bennacer sur un corner joué rapidement (21e). Une grosse frayeur pour les Ivoiriens, qui ouvraient néanmoins le score derrière. Sur un service de Pépé depuis la droite de la surface, Kessié débloquait la situation de l'intérieur du pied gauche (22e, 1-0). L'Algérie, à ce moment-là, devait donc marquer à deux reprises sans prendre un autre but pour se qualifier. Mais l'équipe Djamel Belmadi ne réagissait pas et sombrait.

Après une petite opportunité pour Belaïli et un contrôle manqué (34e), la Côte d'Ivoire doublait la mise. Sur un coup franc tiré par Aurier, Sangaré, oublié au second poteau, marquait de la tête devant un M'Bolhi totalement battu (40e, 2-0). Une réaction était donc attendue en seconde période et à la mi-temps, Djamel Belmadi lançait Slimani à la place de Benrahma, mais ça ne changeait rien. Pire, l'Algérie coulait à la reprise. Après plusieurs ballons chauds dans la surface algérienne (49e, 51e) et un arrêt de M'Bolhi (52e), Pépé triplait la mise pour les Éléphants d'un sublime ballon enroulé (54e, 3-0). L'espoir pouvait cependant renaître avec cette faute sur Belaïli dans la surface. Mais Mahrez s'élançait et trouvait le poteau sur son penalty (60e) ! Totalement maudits, les Fennecs ne faisaient toujours pas trembler les filets et Djamel Belmadi lançait Brahimi et Bendebka (62e).

Les Comores remercient la Guinée Equatoriale

Malgré cette bonne avance, Patrice Beaumelle lui répondait en procédant à trois changements vers la 69e minute, et l'Algérie en profitait derrière pour relancer la fin de partie. Le corner était joué vite et Atal trouvait Mandi au second poteau qui remisait dans l'axe sur Bendebka. De la tête, le milieu algérien réduisait l'écart (73e, 3-1) pour redonner un peu d'espoir aux Fennecs. Une rencontre loin d'être terminée donc, mais Ali sauvait son équipe en réalisant une superbe parade devant Slimani (75e). Dans la foulée, en contre-attaque, Kessié pensait signer un doublé mais un hors-jeu était signalé (77e). Djamel Belmadi tentait alors le tout pour le tout en procédant à deux autres changements mais le chrono tournait et les buts ne venaient pas. Haller voyait lui son but être refusé pour un hors-jeu (90e+3). Avec cette défaite 3-1, l'Algérie, pourtant tenante du titre, quitte donc déjà cette CAN 2021 ! La Côte d'Ivoire, elle, finit en tête de sa poule.

Dans l'autre rencontre programmée à 17h, la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale croisaient le fer au Limbe Stadium, toujours dans ce groupe E. La sélection de John Keister devait réaliser un résultat positif pour se qualifier pour les huitièmes de finale, alors que les visiteurs sur le papier n'avaient besoin que d'un nul pour verrouiller leur deuxième place et obtenir leur billet pour la phase finale. Dans cette rencontre, les filets ne tremblaient qu'une fois sur l'œuvre de Ganet en première période (38e, 0-1). Un but qui offrait ainsi la victoire et la qualification à la Guinée Equatoriale. Mais ce résultat offrait surtout un immense bonheur aux Comores, désormais assurés de finir dans les meilleurs troisièmes et donc de voir les huitièmes de finale. Un exploit pour leur première participation à la CAN !

Les résultats de 17h :