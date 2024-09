Un surprenant club sur le point de signer Memphis Depay !

Les images de Memphis Depay s’entraînant dans les rues de Monaco ont fait le tour des réseaux. Il faut dire que l’ancien Lyonnais ne ménageait pas ses efforts pour montrer à qui voulait qu’il faisait tout pour se maintenir en forme malgré quelques apparitions nocturnes dans les boîtes de nuit branchées de la Principauté. Malgré tout, les propositions fermes n’ont pas été légion pour la star des Pays-Bas.

Néanmoins son nom a été associé à l’OGC Nice, à l’AS Monaco, au Rayo Vallecano et au Séville FC. Mais les émoluments du joueur et sa propension à prendre beaucoup de place dans le vestiaire ont refroidi bien des ardeurs. L’attaquant néerlandais, fin connaisseur du football français, avec ses 178 matches, pour 76 buts et 55 passes décisives, sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais a vu la fin de mercato lui passer sous le nez et les clubs concernés faire d’autres choix offensifs.

Si bien qu’en ce début du mois de septembre, il n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent hormis des approches d’Arabie saoudite et du Mexique et une proposition des Corinthians, actuel 17e du championnat de Serie A au Brésil. Jugée trop exotique par le joueur lui-même, celle-ci est en train d’être reconsidérée par Memphis Depay. Plutôt réfractaire à l’idée de jouer au Brésil il y a quelques jours, le principal intéressé a changé d’avis à la vue du projet sportif proposé par le club de São Paulo à en croire le très sérieux média brésilien Globo.

Pour convaincre l’ancien attaquant de l’Atletico de Madrid, qui a participé à 31 matches toutes compétitions confondues avec les Colchoneros l’an passé pour 9 buts, les Corinthians, qui se montrent d’ailleurs très optimistes sur ce dossier, proposent un salaire de 400 000 € par mois sur deux saisons rapporte de son côté UOL. Bien que le mercato soit fermé au Brésil, Memphis Depay, qui gère lui-même ses intérêts, peut s’engager jusqu’au 20 septembre puisqu’il est aujourd’hui libre de tout contrat. Reste désormais à savoir si le principal intéressé va franchir le pas… et l’Atlantique comme avant lui un autre ancien pensionnaire de Ligue 1, un certain Dimitri Payet.