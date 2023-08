Affaire Rubiales : Jorge Vilda va partir

La suite après cette publicité

Depuis le sacre des féminines lors du dernier Mondial, l’Espagne est touchée par une énorme polémique au sujet de l’affaire Rubiales. Le président de la RFEF a créé un véritable raz de marée à cause de son geste déplacé sur Jenni Hermoso, lors de la remise du trophée. Depuis, tout va très vite et de nombreuses têtes devraient tomber, à commencer par celle de Jorge Vilda, l’actuel entraîneur de la sélection espagnole. Alors que les joueuses ont récemment posé un ultimatum à la fédération pour réclamer des changements au sein de la direction, Jorge Vilda devrait bientôt être démis de ses fonctions, selon AS.

Le conseil d’administration de la RFEF serait en train d’étudier les différents aspects juridiques et contractuels pour se débarrasser de l’entraîneur de 42 ans, après que celui-ci ait défendu les actions de Luis Rubiales notamment. Les deux hommes sont proches, sûrement un peu trop. Staff, joueuses et désormais fédération à dos, Jorge Vilda devrait donc être licencié dans les prochains jours, confirme AS. Une sage décision que salueront sans doute les récentes championnes du Monde.