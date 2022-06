PSG : Neymar a le pouvoir pour sa prolongation

Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Neymar (30 ans) de faire parler de lui. Mais contrairement au crack de Bondy, le Brésilien n'entre pas forcément dans les plans de la direction parisienne, qui ne ferme pas la porte à un départ. El Chiringuito a même annoncé que le prix du joueur avait été fixé. Il faudrait ainsi débourser 50 millions d'euros pour Ney. Mais son salaire en or ainsi que ses multiples blessures font que les courtisans ne se pressent pas pour recruter l'international auriverde, proposé au Barça et suivi par la Juventus.

La suite après cette publicité

Quoi qu'il en soit, c'est une belle épine dans le pied de Paris. D'autant que le joueur n'est pas disposé à s'en aller. Son entourage l'aurait d'ailleurs mauvaise après la sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi. « Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », a lâché le président au Parisien. Le quotidien a d'ailleurs confirmé l'information dévoilée par L'Equipe hier, à savoir que Ney a bien une clause dans son contrat qui lui permet de prolonger son contrat d'une saison à partir du 1er juillet prochain. En revanche, Le Parisien assure que l'option n'est pas automatique et que seul Neymar pourra décider de signer ou non un avenant. Si jamais il décidait de le faire, il serait lié à Paris jusqu'en 2027 et passerait dix ans dans la capitale si jamais il allait au bout de son bail, lui qui est arrivé en 2017 pour 222 millions d'euros. Paris n'a donc pas la main.