PSG : la direction a fixé un prix surprenant pour Neymar

La suite après cette publicité

Ce n'est un secret pour personne à ce stade : le PSG veut se débarrasser de Neymar. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato en début de semaine, la vedette brésilienne fait partie des joueurs considérés comme largement dispensables par Luis Campos, le nouveau directeur sportif parisien. C'est aussi le cas du côté de Doha. Seulement, ça ne sera pas facile de se séparer de lui.

Tout d'abord, parce que son contrat va être automatiquement prolongé jusqu'en 2027 le 1er juillet prochain, comme l'indiquait le quotidien L'Equipe dans ses colonnes mercredi. Dans ces conditions, difficile de le pousser vers la sortie, et le joueur est clairement en position de force s'il souhaite rester, ce qui semble être le cas. Mais surtout, financièrement, c'est une opération extrêmement délicate même pour les plus grosses écuries européennes, sachant qu'en plus on ne peut pas dire que la star de la Canarinha croule sous les prétendants.

Le Barça n'en veut pas vraiment

Selon les informations de l'émission El Chiringuito de Jugones, le PSG a même fixé un prix relativement bas pour son joueur de 30 ans. Pour recruter Neymar, il faudra ainsi mettre 50 millions d'euros sur la table. Un montant assez peu élevé, surtout compte tenu de sa situation contractuelle, qui est en plus négociable, toujours selon le média espagnol. Il a même été récemment proposé au FC Barcelone, tant par le PSG que par Pini Zahavi.

On rappelle que plus tôt dans la saison, les Parisiens avaient déjà voulu recaser le joueur en Catalogne et dans d'autres gros clubs du Vieux continent, comme nous vous l'expliquions en mars. L'émission espagnole indique tout de même que la priorité du Barça reste Lewandowski et qu'un retour du Brésilien n'est pas forcément d'actualité tant qu'il est possible d'enrôler le Polonais. Mais dans la tête du principal concerné, la seule possibilité qui le pousserait à quitter Paris serait de pouvoir revêtir la tunique blaugrana...