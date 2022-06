PSG : Neymar va bientôt être automatiquement prolongé !

Le vent a tourné depuis 2017. Il y a cinq ans, le Paris Saint-Germain réussissait le tour de force d’arracher Neymar au FC Barcelone. Recruter le bourreau de la remontada pour lancer un nouveau cycle, l’idée était très plaisante, d’autant que le Brésilien, à cette époque-là, était clairement candidat à la succession de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui, l’international auriverde n’a plus la cote. Et l’énorme investissement consenti par le PSG (222 M€ + 35 M€ de salaire annuel) n’a clairement pas été rentabilisé sur le plan sportif.

La suite après cette publicité

Côté francilien, l’agacement est même très palpable lorsque le dossier Neymar est évoqué. Lors de ses multiples prises de paroles hier, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs émis des doutes sur l’avenir de son numéro 10. « Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », déclarait-il au Parisien, avant d’enchaîner sur Marca.

Un contrat bientôt prolongé jusqu'en 2027

« Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. » Mais alors qu’un intérêt de la Juventus a été évoqué, L’Équipe nous apprend qu’il sera très difficile de déloger Neymar de sa demeure parisienne.

Automatiquement prolongé jusqu’en 2026 le 1er juillet 2021, l’Auriverde dispose d’une clause similaire qui lui permettra d’être lié au PSG jusqu’en 2027 à partir du 1er juillet prochain. Pousser vers la sortie un élément à qui il reste encore cinq ans de contrat à un tel niveau de rémunération relève donc de la mission quasi impossible. D'ailleurs, Neymar a fait savoir qu'il ne comptait pas partir et a repoussé les avances de Newcastle.