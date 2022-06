Mercato PSG : Luis Campos ouvre la porte au départ de Neymar

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère va démarrer à Paris. « Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », prévenait déjà Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien publié plus tôt dans la journée. Un message lancé à Neymar ? Surtout que plus tard dans la soirée, Marca publiait à son tour une interview du boss parisien.

« Si Neymar fait partie du nouveau projet du PSG ? Nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias. Certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées », lançait-il au média espagnol. Et selon nos informations, la porte est bel et bien ouverte pour la star brésilienne comme nous vous le révélions d'ailleurs en exclusivité samedi dernier lors de notre JT Mercato sur Snapchat. Il fait partie de la liste des joueurs qui ne seront pas retenus par Luis Campos en cas d'offre intéressante.

Neymar a déjà un prix

Et surtout, du côté de Doha, on est sur la même longueur d'onde. Rien de bien surprenant, puisque nous vous dévoilions il y a quelques mois que le club avait déjà commencé à le proposer. Mais cette fois, la décision semble être unanime tant dans la direction que du côté du Qatar, et les nouvelles têtes fortes du PSG, Luis Campos donc, ne compte également pas sur le joueur de la Canarinha. Mais surtout, un prix, dont le montant n'est pas encore connu, a déjà été fixé.

Les dirigeants parisiens ont donc déjà défini un montant pour lequel toute offre pour le Brésilien sera acceptée. Reste donc à voir s'il y aura des intéressés, son salaire de plus de 30 millions d'euros annuels est difficile à assumer, même pour les plus grosses écuries européennes. On aura donc un nouveau feuilleton Neymar cet été...