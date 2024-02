L’Algérie a choisi le successeur de Djamel Belmadi !

Après le fiasco de l’Algérie lors de la dernière CAN, la Fédération algérienne s’active pour trouver le successeur de Djamel Belmadi. Si ce dernier doit encore s’entendre avec les Fennecs sur les conditions de son départ, un grand favori se détache désormais pour s’asseoir sur le banc de la sélection.

La suite après cette publicité

D’après les informations de Radio Algérienne, reprises par La Gazette du Fennec, le successeur de Djamel Belmadi sera connu au plus tard ce jeudi et l’heureux élu serait Vladimir Petkovic. Fort d’un long parcours à la tête de la Suisse (2014-2021) et donc d’une belle expérience en sélection, le technicien de 60 ans n’avait, en revanche, pas laissé un souvenir impérissable lors de son passage à Bordeaux…