Le Real Madrid veut faire un sale coup à l’Atlético

Ça sent la trahison du côté de Madrid. Selon les informations de Relevo, le Real Madrid souhaiterait attirer dans ses filets, Jorge Castillo, le capitaine des U19 de l’Atlético de Madrid. Un dossier compliqué à cause des liens entre le joueur et les Colchoneros mais pas impossible, car le joueur de 18 ans est en fin de contrat l’été prochain.

Considéré comme l’un des plus gros espoirs du centre de formation madrilène, Castillo a déjà signé un premier contrat professionnel, il y a deux ans et demi maintenant, et s’entraîne souvent avec le groupe dirigé par Diego Simeone. Difficile de voir à l’heure actuelle, le joueur formé chez les Colchoneros quitter son club de toujours pour aller chez le rival. Cependant de son côté, le Real Madrid ferait le forcing pour attirer le joyau de l’Atléti’.