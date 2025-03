LOSC : Benjamin André veut utiliser l’aller pour faire plier Dortmund

Le LOSC se déplaçait à Dortmund pour affronter le BVB sur la pelouse du Signal Iduna Park, dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions. Après l’ouverture du score de Adeyemi, les Dogues ont réussi à égaliser grâce à Haraldsson. Après la rencontre, Benjamin André a analysé cette rencontre au micro de Canal+ :

La suite après cette publicité

«On a été un peu timide dans cette première demi-heure. On a mieux construit, on a pris plus le temps, on les a inspirés. Droite, gauche. On doit s’appuyer sur ces 60 bonnes minutes. C’est un peu dommage. Il y avait la place en appuyant un peu plus. On va bien préparer ce match retour pour espérer de passer pour le public. Quand on fait les efforts et quand on se lâche, on a la bonne équipe et les bons joueurs, on doit juste se libérer», a expliqué le milieu lillois.