Toulouse - Union SG : les compositions officielles

La Ligue Europa se poursuit avec la cinquième journée et Toulouse qui accueille l’Union Saint-Gilloise au Stadium (coup d’envoi 21h, un match à suivre en direct sur FM). Après son succès de prestige contre Liverpool (3-2), le TFC est bien placé dans le groupe E avec 7 points et peut s’assurer les barrages de la Ligue Europa en cas de succès ce soir puisque le leader du Championnat belge, troisième de la poule, ne compte que quatre points et que le LASK, 4e avec 3 pts, se rend à Liverpool.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Carlos Martinez Novell est privé d’Aboukhlal (blessé) et de Spierings (non inscrit). Il opte pour un 4-4-1-1 avec une charnière Costa-Nicolaisen. Sierro et Casseres vont évoluer à la récupération alors que Donnum et Suazo animeront les couloirs. Devant, Dallinga est soutenu par Schmidt. Côté Union, Alexander Blessin ne compte aucun absent de marque. Il reste fidèle au 3-5-2 avec le capitaine Moris dans le but. Burgess, Machida et Mac Allister sont alignés en défense alors que Castro-Montes et Lapoussin seront les pistons. Devant, Rodriguez est aligné avec Amoura alors qu’au milieu Rasmussen et Vanhoutte seront un peu plus bas que Puertas.

Les compositions officielles :

Toulouse FC : Restes – Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra – Donnum, Sierro, Casseres, Suazo – Schmidt – Dallinga.

La suite après cette publicité

Union SG : Moris – Mac Allister, Burgess, Machida – Castro-Montes, Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Lapoussin – Rodriguez, Amoura.