EdF : Theo Hernandez ironise sur la concurrence avec son frère Lucas

Convoqué par Didier Deschamps pour les rencontres face à la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, Théo Hernandez a fêté sa première titularisation lors de la victoire des Bleus contre les Hiboux Grand-Duc (2-0). Des débuts avec l'équipe de France que le latéral gauche de l'AC Milan a effectué sans son frère, Lucas, actuellement blessé. Auteur d'une prestation aboutie et remarquée par le sélectionneur français, le natif de Marseille ne manque pas d'ambition sous le maillot tricolore. Sans oublier la concurrence qui pourrait exister à l'avenir entre lui et son frère dans le couloir gauche, évoquée avec un brin d'humour...

La suite après cette publicité

«Bousculer la hiérarchie chez les Bleus ? Je vais travailler tous les jours, tous les matchs, et c'est à Didier Deschamps de choisir. Mon frère ? On va lui piquer sa place (rires)», a ainsi déclaré, ce dimanche, le principal intéressé au micro de Telefoot. Avant d'ajouter, non sans ironie : «jouer avec mon frère en équipe de France, ça serait très beau. Des qualités qu'il a et que j'aimerais avoir ? Non. Moi, je marque plein de buts (rires).»