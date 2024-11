Lionel Messi va accueillir un nouveau grand ami à l’Inter Miami

Pendant que l’Argentine jouait face au Pérou (victoire 1-0 grâce à un but de Lautaro Martínez sur une passe décisive de Lionel Messi), sur la pelouse de la Bombonera du Boca Junior à Buenos Aires, dans le cadre des Eliminatoires de la Coupe du Monde 2026, une information a été dévoilée dans la presse américaine qui a de quoi surprendre et qui a eu l’effet d’une bombe pour la Pulga. Gerardo Martino a quitté son poste d’entraîneur-chef de l’Inter Miami, ont indiqué des sources à ESPN Argentina. L’entraîneur argentin donnera une conférence ce vendredi 22 novembre, en compagnie du copropriétaire Jorge Mas et du président des opérations football, Raúl Sanllehi. Il quitte donc son poste seulement quelques semaines après que l’Inter Miami a été éliminé du premier tour des Playoffs de la Major League Soccer 2024 en s’inclinant contre Atlanta United.

La suite après cette publicité

L’entraîneur argentin avait rejoint pour la première fois l’équipe floridienne de la Major League Soccer en juin 2023, en remplacement de Phil Neville. En un peu plus d’un an et demi, il a mené Miami au trophée de la Coupe des Ligues 2023, au Bouclier des Supporters 2024 et a établi le record de la ligue pour le plus grand nombre de points enregistrés en une seule saison lors de la campagne MLS. Malgré ses succès en saison régulière, l’Inter Miami a connu des problèmes lors de la Coupe des Champions de la Concacaf, au cours de laquelle il a perdu contre le CF Monterrey en quarts de finale et a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe des Ligues 2024. A date du mercredi 20 novembre, l’Inter Miami n’a pas donc plus d’entraîneur et Lionel Messi a perdu celui qu’il a toujours considéré comme une personne très proche, déjà à l’époque de la sélection et du FC Barcelone, quand les routes des deux hommes s’étaient déjà croisées.

Un ami de perdu, un autre retrouvé ?

Malgré l’onde de choc et la surprise dans les bureaux de l’Inter Miami, la direction travaille déjà pour trouver le nom du successeur de Tata Martino. Le club de Floride s’apprête à trouver un nouveau chef d’orchestre, rien de moins qu’un nouvel entraîneur pour Lionel Messi et compagnie, avec la Coupe du monde des clubs en 2025 en ligne de mire. Xavier Asensi, directeur général de l’Inter Miami, est un Catalan qui a été l’élément clé pour finaliser l’arrivée de Messi à Miami. Aujourd’hui, cela peut aussi être un lien pour fédérer deux anciens collègues. Xavi Hernández, désormais sans club après son passage à Barcelone, est le nom qui fait le plus de bruit au Chase Stadium et ses environs. Ses bonnes relations avec Lionel Messi et les trois autres anciens joueurs du Barça (Sergio Busquets, Luis Suarez et Jordi Alba) suggèrent qu’il est un candidat plus que viable. Il est vrai que l’Inter Miami doit et veut opter pour un nom important et celui de Xavi, multiple champion avec Barcelone et champion du monde avec l’Espagne, correspond au profil : un entraîneur avec un nom clinquant et un plan de jeu que tous les joueurs connaissent et approuvent. C’est donc une véritable possibilité, tout comme Javier Mascherano, actuel sélectionneur de l’équipe d’Argentine des moins de 20 ans, pourrait bien être tenté par un retour avec ses amis du FC Barcelone.

La suite après cette publicité

L’autre, un peu similaire dans l’ADN mais moins probable en raison de son expérience d’entraîneur, est celui d’Andrés Iniesta, qui vient de prendre sa retraite il y a un peu plus d’un mois au Vissel Kobe au Japon. Parmi les autres profils possibles, le journal argentin Olé ajoute celui de Sylvinho. Même s’il n’est pas un entraîneur renommé, le Brésilien a été l’un des cadres du FC Barcelone qui a aidé Lionel Messi lorsqu’il a rejoint le groupe professionnel des Blaugrana en 2003 et a créé une bonne complicité avec lui. Olé affirme aussi que Pablo Zabaleta, entraîneur adjoint de Sylvinho en sélection albanaise et ancien coéquipier de Messi en sélection, est aussi un profil qui plaît en interne à Miami. Attention à ne pas sous-estimer la possibilité de voir un nom, qui n’a pas de lien direct avec Lionel Messi, débarquer à l’Inter Miami. Le journal argentin souligne que certains gros noms attrayants sont disponibles sur le marché comme Frank Lampard (proche de David Beckham), Joachim Low, Erik ten Hag, Massimiliano Allegri ou encore Maurizio Sarri. L’Inter Miami veut frapper fort à la Coupe du Monde des clubs à domicile l’été prochain et veut donc faire le meilleur choix possible.