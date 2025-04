Aston Villa : le Prince William a vécu un calvaire face au PSG

Présents dans les tribunes de Villa Park ce mardi soir, le Prince William et son fils George ont vécu un scénario à couper le souffle… et une sacrée désillusion. Fidèles supporters d’Aston Villa, le prince de Galles et l’héritier royal ont vu leur équipe livrer une prestation héroïque contre le PSG en quart de finale retour de Ligue des Champions. Battus 3-1 à l’aller, les Villans ont bien failli renverser la tendance, s’imposant 3-2 dans une ambiance incandescente, mais échouant à un petit but de la prolongation. Un scénario cruel, qu’a vécu le duo royal avec intensité.

Le prince William, très expressif, a d’abord été vu les mains sur la tête après les deux premiers buts parisiens, avant de sauter de joie lors du retour en force de son équipe, notamment après les buts de Tielemans, McGinn et Konsa. George, écharpe aux couleurs du club autour du cou, n’a lui non plus pas caché son émotion tout au long de la rencontre. Malgré l’élimination, Villa a quitté la compétition la tête haute, sous les yeux de ses supporters… et d’un futur roi probablement conquis par son club de cœur.