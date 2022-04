Coupe Gambardella : Lyon et Caen s'affronteront en finale !

En plus de la 31e journée de Ligue 1 et de la 32e de son antichambre, ce deuxième week-end du mois d'avril était également synonyme de demi-finales de la Coupe Gambardella, avec en lice trois équipes de l'élite représentées : le Stade Rennais, qui se déplaçait sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, et un duel entre l'Olympique Lyonnais et l'ESTAC. L'enjeu de ces deux rencontres : une finale à disputer le 7 mai prochain en lever de rideau d'une autre finale, celle de la Coupe de France entre l'OGC Nice et le FC Nantes.

Pour en arriver là, les quatre formations ont connu la même réussite mais pas les mêmes scénarios lors des quarts de finale de ce tournoi réservé aux moins de 19 ans. En effet, si l'OL avait maîtrisé sa réception du RC Strasbourg Alsace (2-0), le SM Caen avait dû attendre la toute fin de rencontre pour se défaire de Lyon-La Duchère, qui disputait le premier quart de son histoire. De leurs côtés, Troyes et Rennes avaient montré plus d'assurance lors de leur succès respectif à domicile face à Ajaccio (3-1) et sur le terrain de Bobigny (4-0).

Caen au bout du suspense, Lyon en patron

Au stade Michel-d'Ornano, Rennes et Caen se sont rendu coup pour coup ce dimanche. Les Normands ont d'abord compté deux longueurs d'avance. Le Belge Norman Bassette a ouvert le score sur un corner de Mohamed Hafid (1-0, 16e), avant que Diabé Bolumbu ne double la mise après une combinaison avec le même Hafid (2-0, 25e). Mais les Bretons sont parvenus à recoller avant la pause, grâce à Jérémy Jacquet (2-1, 33e) et Djaoui Cissé (2-2, 38e). Dans le deuxième acte, l'indéboulonnable Mathys Tel a cru donner la victoire à Rennes (2-3, 74e), mais c'était sans compter sur... Norman Bassette, buteur sur penalty (3-3, 80e). Au terme de la séance de tirs au but, ce sont les Caennais qui ont laissé éclater leur joie, après le raté d'Aaron Malouda (3-3, 5-3 t.a.b).

Du côté du stade Gérard-Houiller, terrain d'honneur du Groupama training center, l'OL - Troyes a également eu son lot de spectacle. Ce sont les Troyens qui ont ouvert le score, devant un public acquis à la cause des Gones. C'est le capitaine Rudy Kohon qui est venu couper un corner de la tête (0-1, 10e). L'OL a renversé la vapeur grâce au défenseur central Mamadou Sarr, d'une tête dos au but sur un coup franc de Mohamed El Arouch (1-1, 36e) et sur un penalty obtenu par... El Arouch, et transformé par Yannis Lagha (2-1, 40e). Dans le deuxième acte, l'OL s'est envolé grâce à Breyton Fougeu, à l'affût sur un corner toujours frappé par Mohamed El Arouch (3-1, 57e). Le portier lyonnais Mathieu Patouillet a stoppé un penalty troyen (79e) et l'OL a géré son avantage.