Aston Villa entre dans la danse pour une piste à 58 millions !

Moussa Diaby est un homme convoité. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayer Leverkusen, l’international tricolore (9 sélections) est dans le viseur de Manchester United, Arsenal ou encore Newcastle. Mais ce n’est pas tout. Selon les dernières informations du Daily Mail, celui qui a également été cité du côté du PSG intéresse un autre club outre-Manche.

D’après le média britannique, Aston Villa, entraîné par Unai Emery, surveille également la situation de l’ailier du Bayer. Un dossier qui s’annonce, malgré tout, complexe au regard de la concurrence et des exigences allemandes. Pour lâcher son protégé, auteur de 14 buts et 11 passes décisives la saison dernière, Leverkusen demanderait au minimum 50 millions de livres sterling, soit un peu plus de 58 millions d’euros.

