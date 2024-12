Ajax Amsterdam : l’éclosion de la star des réseaux Rayane Bounida

Rayane Bounida, si vous suivez le football et les réseaux sociaux depuis quelque temps, vous avez déjà entendu parler de lui. Il y a 10 ans, alors qu’il avait à peine 8 ans, ce jeune belge était mis en avant partout sur les vidéos YouTube. Alors qu’il évoluait à Anderlecht, les vidéos de ses dribbles et buts impressionnants faisaient des milliers de vues. Décris comme la dernière pépite de la Belgique, Rayane Bounida bluffait son monde de part sa qualité technique bien au dessus de la moyenne. Mais difficile de se faire une idée du potentiel du joueur à seulement 8 ans. Surtout qu’avant lui, des centaines d’enfants avaient été mis en avant sans toujours avoir de la réussite.

La suite après cette publicité

Pourtant cette fois, après cette notoriété précoce, le petit phénomène d’origine marocaine a gravi les échelons doucement mais surement. Alors qu’il comptait déjà plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, Bounida a continué de briller sans se brûler les ailes. Son potentiel est devenu de plus en plus sérieux. Car après avoir régalé avec les U9, U11 et U13, les recruteurs ont commencé à sérieusement se pencher sur son cas. Et avec le déclassement sportif d’Anderlecht au pays, son club formateur est rapidement devenu trop petit. Pisté par les plus grands clubs d’Europe et notamment le PSG, Rayane Bounida décidait en 2022 de quitter Anderlecht pour signer à l’Ajax Amsterdam.

Une pépite qui ne s’est pas brûlé les ailes

Pour le faire quitter la formation belge, l’Ajax lui proposait un contrat professionnel de 3 ans à ses 16 ans et surtout 500 000 euros annuel révélait la presse belge (il réclamait 700 000 euros à Anderlecht). Preuve du gros potentiel du joueur et des espoirs placés en lui. Mais pour Rayane Bounida, malgré ce transfert pas question de brûler les étapes et le club néerlandais tombait d’accord pour l’envoyer faire ses preuves dans toutes les équipes de jeunes du club. Ce qu’il a fait haut la main. Cette saison, à 18 ans, Rayane Bounida est encore et toujours la. Surclassé, il vient ainsi de jouer ses premiers matches professionnels en deuxième division avec la Jong Ajax. Son bilan ? 2 buts et 1 passe décisive en 57 minutes jouées (3 matches).

La suite après cette publicité

Pour son premier match, il avait ainsi marqué en seulement 4 minutes. Des performances dans la continuité de ce qu’il a montré avec la catégorie U19 cette saison avec 7 buts et 1 passe décisive en 13 matches. Et en brillant ainsi, Rayane Bounida fait parler de lui et ne laisse pas indifférent. Au point de quitter l’Ajax Amsterdam ? Sous contrat jusqu’en 2025, il n’a pas encore prolongé. En Belgique, il se murmure que son contrat est trop onéreux pour un joueur en réserve et que les Ajacides ne pourront pas vraiment s’aligner sur la concurrence. La Belgique justement craint aussi de le voir passer entre les filets de la sélection. Car comme à son habitude, la fédération marocaine aimerait bien le récupérer et le faire changer de nationalité sportive. Avec le poids du Maroc actuellement, le joueur, qui a toujours été en contact avec la FRMF même s’il a fait ses classes avec les équipes de jeunes de la Belgique, étudie clairement cette possibilité. Mais il sera intéressant de voir la future trajectoire de cette star des réseaux, pistée par Tottenham. Car ceux qui ont réussi en étant exposé aussi tôt se comptent sur les doigts d’une main.