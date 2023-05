La proposition au rabais du PSG à Sergio Ramos

La suite après cette publicité

À 37 ans, Sergio Ramos ne cache pas qu’il aimerait bien prolonger au Paris Saint-Germain, et ce, même si Lucas Hernandez et Milan Skriniar sont annoncés en approche. Et selon Marca, le club de la capitale aurait fait une proposition à l’Espagnol.

Le quotidien madrilène confirme que les Rouge et Bleu n’ont proposé qu’un an de contrat à leur défenseur. Et concernant son salaire, il a été demandé à SR4 de diviser ses émoluments actuels (6 M€ nets annuels) par deux.

