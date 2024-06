Euro 2024 : le record de Georges Mikautadze

Ce mercredi, la Géorgie et le Portugal s’affrontent lors de l’ultime match de la phase de poules, en parallèle de République tchèque-Turquie. Les Géorgiens ont cueilli à froid les Lusitaniens en ouvrant le score rapidement dans cette rencontre, par l’intermédiaire de Kvara Kvaratskhelia (2e), sur une passe de Georges Mikautadze.

La suite après cette publicité

L’attaquant du FC Metz a d’ailleurs battu un record, en distillant cette offrande. Il est devenu le premier joueur à être décisif (but ou passe décisive) lors de ses trois premiers matchs à un Euro depuis Gareth Bale pour le Pays de Galles en 2016. Il s’est mué en buteur - sur penalty, le deuxième dans la compétition pour son troisième but - en seconde période. Un signe de son importance pour son pays, et de son bon début d’Euro.