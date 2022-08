Troyes s'offre une pépite suédoise

Actuellement quinzième de Ligue 1, l'ES Troyes AC a besoin de se renforcer dans la mission maintien et tient finalement un nouvel ailier avec Amar Ahmed Abdirahman Fatah qui débarque de Suède en provenance de l'AIK Fotboll. Le joueur de 18 ans a disputé 9 matches cette saison pour 1 but et 2 offrandes et s'est engagé pour 5 saisons avec le club de l'Aube.

«L'ESTAC est heureuse d'annoncer la signature d'Amar Ahmed Fatah (18 ans), en provenance de l'AIK Fotboll (Suède). Le jeune ailier s'engage pour cinq saisons en Bleu & Blanc (2027). En rejoignant le club troyen, le Suédois pourra poursuivre sa progression au plus haut niveau en intégrant l'effectif de Bruno Irles» peut-on lire dans un communiqué.