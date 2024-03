Fenerbahçe aimerait jouer en… Ligue 1 !

Par le biais d’un communiqué officiel et quelques heures après les violents incidents survenus sur la pelouse de Trabzonspor, Fenerbahce avait menacé de quitter la Süper Lig. Ce lundi, le média turc, BTP, va même plus loin et affirme que le club stambouliote sonde actuellement les autres championnats européens pour savoir s’il serait possible d’y jouer…

La suite après cette publicité

Dans cette optique, le Fener étudie cinq possibilités : la Ligue 1, la Serie A, la Liga, l’Eredivisie et la Pro League ! Reste à savoir quelle sera la réponse des ligues concernées même si un tel scénario semble, aujourd’hui, irréalisable…