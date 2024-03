L2 : le Paris FC cartonne à son tour la Mairie de Paris

Après l’épineux dossier lié au Parc des Princes, la Mairie de Paris voit sa cote de popularité s’effondrer davantage sur la scène footballistique francilienne. Alors que le Paris FC et Saint-Etienne devaient s’affronter dans le cadre de la 16e journée de D1 Arkema, et ce, quelques heures après le match entre de l’équipe masculine du PFC, la rencontre a finalement été reporté. La raison ? La pelouse du stade Charléty a été déclaré impraticable par les arbitres du match féminin dont le coup d’envoi été programmé à 19h30, samedi. Très remonté par cette décision, Pierre Ferracci est monté au créneau.

La suite après cette publicité

«On est très en colère. Malheureusement, c’est le résultat de l’incurie de la direction de Charléty. On est mal servi. Par respect pour les spectateurs, surtout quand ils viennent aussi nombreux qu’aujourd’hui, pour les joueurs, les joueurs, les staffs, on est en droit de demander des conditions de travail juste normales… Mais le Paris FC n’est responsable de rien et ça devient insupportable», a pesté le président du club francilien avant de pointer du doigt les responsabilités des élus parisiens. «Je vais appeler directement la maire Anne Hidalgo. Elle m’avait envoyé un message il y a quelques semaines où elle me partageait son mécontentement. Mais rien n’a bougé depuis. On doit trouver une solution car cela devient ridicule. La mairie de Paris a des problèmes avec le PSG. Elle a aussi des problèmes, qui ne sont pas de même nature, avec le Paris FC. Je vais commencer à croire que la mairie de Paris n’apprécie pas trop le foot», a-t-il fini par conclure auprès du Parisien.