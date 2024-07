Mali : Eric Chelle a appris son licenciement sur les réseaux

Sélectionneur du Mali pendant deux ans, Eric Chelle a vu son aventure terminer brusquement il y a quelques semaines. Alors qu’il avait été maintenu par sa fédération malgré l’élimination en Coupe d’Afrique, la trêve de juin et les contre-performances lui ont été fatales. Dans la foulée, la fédération malienne annonçait son départ sur les réseaux sociaux.

Et ce mercredi, le coach de 46 ans a annoncé qu’il avait appris son départ sur les réseaux sociaux sans que personne le prévienne. «En mai 2022, j’ai été nommé sélectionneur de l’équipe nationale et j’ai donné le meilleur de moi-même pour honorer cette mission. Jusqu’à mon renvoi, j’ai essayé de faire de mon mieux, malgré le contexte difficile. J’ai pris un plaisir énorme à travailler pour la mère patrie. Ainsi, j’ai décidé de garder le silence sur les défis rencontrés pour des raisons d’éthique, d’honneur et de dignité. (…) Bien que la manière dont j’ai appris mon renvoi sur les réseaux sociaux par un communiqué de presse qui a été surprenante, je reste fier du travail accompli et de l’opportunité que j’ai eue. En tant qu’entraîneur de football professionnel, je me dois de réagir en professionnel. C’est pourquoi je suis contraint de faire valoir mes droits par des voies légales. Je suis malien et j’ai toujours œuvré pour ne pas humilier mon pays en divulguant mes difficultés sur les réseaux sociaux», a-t-il lancé dans un communiqué.