PSG - Manchester United : des retrouvailles tant attendues et une revanche en vue

Même s'il n'y a pas eu énormément de confrontations entre les deux équipes, Manchester United reste forcément un mauvais souvenir pour le Paris Saint-Germain. Et à l'occasion de la 1ère journée de la phase de poules de Ligue des Champions 2020-2021, le club de la capitale va retrouver la formation anglaise ce mardi soir (21h). Avec bien évidemment un goût de revanche.

Car lors de l'édition 2018-2019, Thomas Tuchel et ses hommes avaient vécu une petite catastrophe en huitièmes de finale. Tout avait pourtant bien débuté le 12 février 2019 avec un succès 2-0 à Old Trafford à l'aller, grâce à des buts de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Il ne restait donc plus qu'à finir le travail à la maison, au Parc des Princes. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Marcus Rashford, le cauchemar des Parisiens

Mené 2-1 à la pause après un doublé de Romelu Lukaku (égalisation de Juan Bernat entre), les Parisiens ont tout perdu dans le temps additionnel puisque Marcus Rashford avait transformé un penalty à la 90e+4 suite à une main dans la surface de Presnel Kimpembe. Un but synonyme d'élimination pour les champions de France. L'heure semble donc à la revanche côté parisien. En dehors de cette double confrontation, les deux équipes ne s'étaient en effet rencontrées qu'une fois, lors de l'International Champions Cup en juillet 2015.

Le Paris SG de Laurent Blanc avait alors dominé le MU de Louis van Gaal (2-0, buts de Blaise Matuidi et Zlatan Ibrahimovic). Les Parisiens ont donc l'avantage sur les confrontations (2 victoires, 1 défaite), mais Manchester United a lui obtenu l'essentiel face au PSG avec une qualification en quarts de finale. Et cette fois-ci, le PSG ne compte pas refaire la même erreur, avec comme objectif forcément la première place du groupe H !

Les trois confrontations entre le PSG et Manchester United :