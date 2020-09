PSG : Bandiougou Fadiga revient sur ses premières minutes en L1

Entré en jeu dans les dernières minutes du match face à Metz mercredi pour la première fois de sa jeune carrière, Bandiougou Fadiga tout juste âgé de 19 ans a pourtant déjà impressionné son beau monde pour sa première chez les pros. Victorieux de justesse à 9 contre 11 pendant plusieurs minutes, le Paris Saint-Germain a évité une nouvelle hécatombe qui aurait pu leur coûter très cher. Et Bandiougou Fadiga en est le plus heureux. Il a d’ailleurs livré ses premières impressions au micro du site officiel du PSG.

«Je ressens beaucoup de fierté, c’était compliqué de rentrer dans un tel match. Je ne peux pas demander mieux que cette victoire au Parc pour ma première. C’est une immense joie. Lors de mon entrée en jeu, le coach m’a dit de jouer relâché, de jouer les uns contre un, de défendre et aider l’équipe au maximum. Les premières minutes étaient difficiles car l’intensité était élevée. Mais après on prend la confiance. Il y a eu beaucoup de délivrance sur le but quand on joue à 9 contre 11. J’ai tout lâché en sautant sur Julian !» dit-il le sourire aux lèvres. Nul doute qu'on devrait le revoir rapidement sur les terrains, tant nombreux ont été ses admirateurs hier soir.